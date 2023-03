Rifiuto Pagamento Pos e altri diritti del Consumatore: Come fare al Ristorante?

Il rifiuto al pagamento POS è solo una delle tipiche intransigenze nei confronti dei diritti del consumatore. Specialmente al ristorante, luogo dedicato allo svago e al convivio, alcune imposizioni possono risultare fastidiose e sono spesso origine di battibecchi, risolti spesso con il cliente che si trova costretto a cedere alle richieste dei gestori. L’Unione Nazionale Consumatori, a proposito di ciò, ha elaborato (nell’ambito del progetto Save&safe – save planet, safe people, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) un vademecum essenziale per chi frequenta i ristoranti, comprensivo di diritti e doveri del consumatore. L’e-book, scaricabile dal sito dell’associazione, è stato realizzato da Massimiliano Dona, il presidente dell’associazione, e contiene diverse domande e risposte riguardanti le regole ristorante poste dalla community. Di seguito vedremo 4 delle casistiche più frequenti.

Hand holds out terminal for credit card payment. Simple and easy to manage finances on credit card. Purchase clothes during fall. Portable terminal for credit card payment. Mobile terminal

Obbligo di Pagamento tramite POS.

I ristoratori devono mettere a disposizione del consumatore almeno un circuito di carte di credito e di debito. Se il gestore, per una qualche ragione, non dispone temporaneamente del POS, il cliente, se non preventivamente avvisato, può impegnarsi a pagare in un secondo momento, ma non può essere costretto a recarsi al bancomat per un prelievo o lasciare un documento in garanzia.

Conti Separati al Ristorante: si può fare?

In molti casi, quando si mangia al ristorante con amici o familiari, ci si aspetta di poter pagare separatamente per i propri pasti. Tuttavia capita spesso che questa opzione non venga resa disponibile dai gestori.

Il ristoratore non può rifiutarsi di fare conti separati, in quanto ogni cliente è responsabile solo per la sua ordinazione. Il cartello “non si accettano conti separati” non ha valore legale e non può essere imposto unilateralmente dal ristoratore, a meno che non sia stato concordato preventivamente con i commensali.

Divieto dell’uso del bagno per chi consuma

Il proprietario di un ristorante ha il diritto di impedire l’utilizzo dei bagni ai non clienti. A contrario, se il cliente ha consumato un pasto o usufruito di un servizio all’interno del locale, il gestore non può negargli l’accesso, in base al Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza. È importante che il proprietario fornisca un servizio igienico adeguato e pulito per garantire il benessere dei propri clienti.

Dichiarazione del contenuto e qualità degli alimenti: surgelati e allergeni

Le informazioni sul contenuto e sulla qualità degli alimenti serviti nei ristoranti sono importanti per garantire la sicurezza dei clienti, soprattutto per coloro che soffrono di allergie alimentari. I ristoranti sono obbligati a fornire informazioni dettagliate sui possibili allergeni che potrebbero essere presenti nei loro piatti.

Inoltre, alcuni ristoranti potrebbero utilizzare alimenti surgelati invece che freschi. Questo non è un problema in sé, ma è importante che il ristorante fornisca informazioni sulla provenienza degli alimenti che utilizza. I clienti hanno il diritto di sapere se il loro pasto è preparato con ingredienti freschi o surgelati.

I Doveri del Consumatore

È anche vero che pure sul consumatore pendono degli obblighi molto importanti da rispettare, anche se molto semplici, essendo che seguono semplici criteri di educazione, correttezza e buona fede. Innanzitutto, deve pagare ciò che ha ordinato. Sarebbe poi sempre buona norma comunicare ritardi o annullamenti delle prenotazione. Essenziale è il rispetto della tranquillità di chi si trova a pochi metri da noi, dell’incolumità e della sicurezza dei camerieri.

In conclusione, i diritti dei consumatori nei ristoranti sono importanti e vanno rispettati dai proprietari e dal personale dei ristoranti stessi. I consumatori hanno il diritto di pagare con conti separati, di utilizzare il bagno, di ricevere informazioni accurate sulle possibili allergie alimentari e sulla provenienza degli ingredienti utilizzati. Se i ristoranti violano questi diritti, i consumatori possono fare ricorso alle autorità competenti per far valere i loro diritti.

Per altri dubbi è possibile contattare Unione Nazionale Consumatori e riuscire a far valere pienamente i propri diritti.