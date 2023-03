Riforma pensioni, ancora scontri con la polizia

Parigi è stata nuovamente teatro di violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine nella notte del 17 marzo. La place de la Concorde è stata il luogo di ritrovo spontaneo serale di migliaia di persone per protestare contro la riforma delle pensioni proposta dal governo francese. Circa 3.000 manifestanti si sono riuniti intorno all’obelisco, ma le tensioni sono rapidamente degenerate in violenza.



La polizia ha transennato i punti sensibili della piazza, ma gruppi di giovani con il volto mascherato hanno dato alle fiamme una gran quantità di transenne e materiale da cantiere. Quando un lancio di oggetti ha preso di mira gli agenti, sono partite alcune cariche con lancio di lacrimogeni.



La riforma delle pensioni proposta dal governo francese ha suscitato molte proteste in tutto il paese, ma i manifestanti di Parigi sembrano essere tra i più determinati a far sentire la propria voce. Le manifestazioni sono state frequenti e spesso violente, e sembra che la situazione sia destinata a peggiorare.



Il governo francese ha già cercato di placare le proteste, proponendo alcune modifiche alla riforma delle pensioni. Tuttavia, i manifestanti sembrano non essere soddisfatti e continuano a chiedere il ritiro completo della proposta di legge.



La situazione a Parigi rimane tesa e le autorità continuano a monitorare da vicino la situazione per evitare ulteriori episodi di violenza. Tuttavia, è chiaro che la questione delle pensioni rimane un argomento delicato in Francia e che la protesta continuerà finché non verrà trovata una soluzione soddisfacente per tutte le parti interessate.