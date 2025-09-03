“Rischio chimico”. Ritiro immediato dai supermercati italiani: due prodotti pericolosi

Le autorità italiane hanno emesso un richiamo ufficiale per alcuni prodotti alimentari freschi di largo consumo, a seguito della scoperta di un potenziale rischio chimico che potrebbe compromettere la salute dei consumatori. La precauzione interessa specifiche confezioni di piatti pronti a base di verdure e pasta, frequentemente acquistate per la loro praticità.

Richiamo di melanzane alla parmigiana e pasticcio con pesto: dettagli dei prodotti coinvolti

Il 2 settembre sono stati diffusi avvisi relativi al ritiro di diversi lotti di prodotti come melanzane alla parmigiana e pasticcio con pesto e pomodorini. I marchi interessati includono noti produttori quali Campesan, Blumen, Mulina, Gambuti, Bortolato e Paolo Ballestin SRL. Le confezioni richiamate, vendute in vaschette da 250 e 500 grammi, presentano date di scadenza comprese tra il 13 e il 15 settembre 2025.

La causa del ritiro è la presenza di mozzarella non conforme, che potrebbe rappresentare un rischio chimico per la salute. Questi prodotti sono distribuiti prevalentemente attraverso la grande distribuzione organizzata, ma non si esclude la vendita anche in punti vendita locali.

Indicazioni per i consumatori e misure precauzionali

Nonostante al momento non siano stati segnalati casi di intossicazione o altre problematiche sanitarie correlate al consumo, le autorità consigliano di non consumare le confezioni interessate e di restituirle al punto vendita per ottenere il rimborso. Sul sito istituzionale dedicato sono disponibili i dettagli precisi dei lotti coinvolti, mentre è attivo un numero verde per l’assistenza diretta ai consumatori.

Questa situazione evidenzia l’importanza dei controlli rigorosi lungo l’intera filiera alimentare e la necessità di un’efficace collaborazione tra enti di vigilanza, aziende produttrici e cittadini per garantire la sicurezza alimentare.