Rischio listeria: maxi ritiro di insalata in busta dai supermercati italiani. Il ministero della Salute ha emesso un avviso nella sezione dedicata ai richiami alimentari, segnalando il pericolo microbiologico dovuto alla presenza di Listeria Monocytogenes in diversi lotti di insalata confezionata. Il ritiro interessa prodotti distribuiti in vari supermercati di catene come Eurospin e Sigma.

Nel dettaglio, i lotti di insalata Iceberg coinvolti appartengono a diversi marchi, tra cui Foglia Verde, Alifresh, Centrale del Latte, Ciro Amodio, Colline Verdi, Il Castello, Il mio Orto di Eurofresh, Latte Francia, Selex, Mi Mordi, Natura è (Penny Market), Ortofresco Pulito, Ortoromi, Polenghi, Tornese, Torre in Pietra, Tres Bon e Vivinatura. I lotti interessati riportano numeri identificativi comuni, come 32124247, 32124248, 32024249, e altri simili.

Il ritiro è stato deciso a scopo precauzionale per evitare rischi alla salute dei consumatori, in quanto l’ingestione del batterio Listeria Monocytogenes può causare infezioni gravi, soprattutto nei soggetti più vulnerabili come anziani, donne in gravidanza e persone con sistema immunitario compromesso.

I consumatori sono invitati a controllare i lotti acquistati e a restituire i prodotti interessati al punto vendita per un rimborso.