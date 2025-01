Pur non essendo nuovo a uscite di questo tipo, Mario Giordano questa volta non riesce proprio a contenersi durante l’ultima puntata di Fuori Dal Coro. A far perdere le staffe al conduttore è il tema del pericolo rappresentato dal terrorismo islamico in Italia. L’attenzione sul problema è stata riaccesa dalle recenti indagini di Bologna e Monfalcone, che hanno confermato la presenza di estremisti radicalizzati anche sul nostro territorio. Così Giordano prende la parola, e le sue dichiarazioni sono taglienti.

“Tutti quelli che non si saranno convertiti verranno uccisi. Implemeteremo la sharia in Italia. Lo dicevano a Monfalcone! Tra Monfalcone e Bologna, qui, nel nostro Paese. – attacca immediatamente Mario Giordano – Ma cosa stiamo aspettando per reagire? Quante volte vi abbiamo raccontato di Monfalcone, la città con la percentuale più alta di stranieri, un’anticipazione di ciò che potrebbe accadere”.

"Cosa aspettiamo a svegliarci?"



Mario Giordano a #Fuoridalcoro sul rischio terrorismo pic.twitter.com/D96C3lPFYw — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 8, 2025

“Il rischio terrorismo è concreto, è attorno a noi. Ci rendiamo conto o no? – insiste il giornalista – Nemmeno le immagini che arrivano da New Orleans riescono a scuoterci: 14 morti. Un’auto sulla folla, ma tutti a minimizzare. L’auto si muove da sola, senza bandiera dell’Isis. Che cosa aspettiamo a reagire?”, conclude con fermezza Giordano.