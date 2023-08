Rissa in Comune, il sindaco perde la testa e…

Dopo la pausa estiva, il consiglio comunale di Terni si riapre sulle note polemiche che hanno come protagonista il neo sindaco Stefano Bandecchi. Notizie di violenti attacchi nei confronti di giornalisti e consiglieri comunali hanno circolato negli ultimi tempi, ma la seduta odierna dell’assise municipale ha elevato ulteriormente la tensione.



In risposta a una critica rivolta dall’opposizione sulla gestione della sicurezza urbana da parte della giunta, Bandecchi ha perso la pazienza. Ha esordito con parole dure contro l’opposizione di Fratelli d’Italia, pronunciando frasi come: “Proverei vergogna ad essere nei banchi dell’opposizione di Fratelli d’Italia e a sentir dire le minchiate che ho sentito”. Non contento, si è poi rivolto all’ex candidato sindaco, Orlando Masselli, con una minaccia piuttosto esplicita: “Venga Masselli, continui a ridere sennò le volano via tutti i denti dalla bocca a lei. Stia zitto, si sieda”.



La situazione è degenerata quando il sindaco ha chiesto alla presidente del consiglio di “Fare sedere ‘sto coglione”, riferendosi al consigliere Marco Cecconi (FdI) che si era nel frattempo alzato. Una sequenza ripresa da Radio Tele Galileo mostra il momento in cui Bandecchi, visibilmente alterato, si avvicina in modo minaccioso ai consiglieri del centrodestra, venendo trattenuto dal vicesindaco Riccardo Corridore e dagli agenti della polizia locale. Solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine, la situazione non è degenerata in uno scontro fisico.



Il clima in aula era palpabile e l’incidente ha sicuramente lasciato l’intera assise comunale sotto shock. Con la tensione che si respira in questi ultimi tempi, si spera in una rapida soluzione per ritrovare serenità e produttività nel dibattito politico cittadino.