Allerta alimentare in tutta Italia: un lotto di ciccioli sottovuoto è stato ritirato dagli scaffali di supermercati e negozi a causa di un potenziale rischio microbiologico. Il Ministero della Salute, attraverso il portale ufficiale dedicato ai richiami, ha diffuso una comunicazione urgente invitando i consumatori alla massima prudenza.

Il prodotto coinvolto è venduto a marchio Serafini, in confezioni preincartate da 400 o 500 grammi, ed è stato realizzato nello stabilimento Industria Casearia Serafini Roberto & C. srl – Ettore Serafini di Piacenza. Il lotto oggetto del richiamo è 07/2025 (mese e anno di produzione), con scadenza 31 marzo 2026.

Il provvedimento è stato disposto dallo stesso produttore in via precauzionale, dopo che un controllo a campione ha evidenziato la presenza del batterio Listeria monocytogenes. Si tratta di un microrganismo che può causare la listeriosi, un’infezione potenzialmente pericolosa soprattutto per donne in gravidanza, anziani, persone immunodepresse e bambini.

Le confezioni ancora invendute sono già state rimosse dagli scaffali, ma resta il nodo più importante: cosa devono fare i consumatori?

Chi avesse acquistato i ciccioli appartenenti al lotto indicato non deve assolutamente consumarli, ma può riportarli al punto vendita per la sostituzione o il rimborso, oppure smaltirli in sicurezza.

L’allerta non si ferma qui. Il Ministero della Salute, infatti, aveva già segnalato un altro richiamo nei giorni scorsi: un lotto di salame della Società Agricola Ortenzi Carlo, prodotto nello stabilimento di Monte San Pietrangeli (Fermo). Anche in quel caso, il ritiro è avvenuto per sospetto rischio microbiologico. Il lotto interessato è 08/09/25, e anche qui l’indicazione per i consumatori è identica: non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita.

Un periodo di massima attenzione, dunque, per chi acquista prodotti di carne e salumi. Le autorità invitano a controllare sempre etichette, lotti e comunicazioni ufficiali: un piccolo gesto che può fare una grande differenza per la sicurezza alimentare.