L’attore Robert De Niro è diventato padre per la settima volta a 80 anni. La notizia è stata resa nota dall’attore durante un’intervista a ET Canada, rilasciata per la promozione del film About My Father, senza fornire ulteriori dettagli.



De Niro non ha rivelato l’identità della compagna né ha specificato il sesso o l’età del bambino. Secondo alcune fonti, si tratterebbe di un neonato nato di recente dalla compagna Tiffany Chen, campionessa di Tai Chi, con cui l’attore sarebbe stato fotografato a marzo mentre uscivano insieme da un ristorante a Santa Monica e la donna mostrava un pancione.



L’attore, famoso per le sue interpretazioni in film come Taxi Driver, Toro scatenato e Goodfellas, ha sei figli da relazioni precedenti e, sebbene non abbia aggiunto altri particolari sulla sua ultima paternità, ha rivelato di essere molto felice di essere diventato padre per la settima volta.



Nonostante la sua età avanzata, De Niro sembra non aver perso la voglia di fare progetti per il futuro e di godere della vita, dimostrando che l’età non è un ostacolo per realizzare i propri sogni e per trovare la felicità in famiglia. La notizia della sua ultima paternità è stata accolta con entusiasmo dai fan dell’attore, che gli augurano tanta felicità e salute.