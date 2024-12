Roberta Bruzzone, il dolore della perdita e il sostegno di Alberto Matano a “La Vita in Diretta”

La criminologa Roberta Bruzzone sta vivendo un momento difficile, segnato dalla perdita della madre. Tornata in televisione dopo un’assenza di alcuni giorni, è apparsa profondamente colpita. Alberto Matano, durante l’apertura della puntata de “La Vita in Diretta”, ha voluto mostrarle vicinanza, dichiarando a nome di tutto il team Rai: “Sai che ti vogliamo bene”. Parole semplici, ma cariche di affetto e solidarietà, che hanno sottolineato il clima di sostegno nei confronti della Bruzzone.

Visibilmente commossa, con lo sguardo segnato dalla tristezza, Bruzzone ha partecipato alla trasmissione nonostante il lutto. La perdita della madre, avvenuta pochi giorni fa, ha spinto la criminologa ad annullare il convegno “Dr. Jekyll e Mr. Hyde – viaggio nella manipolazione relazionale”, che si sarebbe dovuto tenere il 26 novembre al Palariviera. L’evento, molto atteso, è stato rinviato come segno di rispetto per il dolore che sta affrontando.

In un comunicato ufficiale, diffuso dagli organizzatori del convegno, si legge: “Con grande dispiacere informiamo che il convegno programmato per martedì 26 novembre al Palariviera è annullato a causa di un grave lutto che ha colpito la dottoressa Bruzzone. L’Ats 21, Cooss Marche, Fifa Security e Coop. Abilita si uniscono al dolore della dottoressa per la perdita della cara madre”. Un messaggio di cordoglio che riflette il profondo rispetto verso una figura stimata e apprezzata.

Roberta Bruzzone è nota al grande pubblico non solo per il suo contributo televisivo, ma anche per i suoi progetti editoriali e televisivi. Ha guidato programmi come “La scena del crimine” su GBR – Teleroma 56 e “Donne mortali”, trasmesso su Real Time per tre edizioni. Nel 2024, sarà la protagonista di un nuovo progetto su RaiPlay, “Nella mente di Narciso”, una serie in otto puntate che esplorerà quattro casi di cronaca nera, offrendo uno sguardo approfondito su dinamiche complesse e manipolative. Il ritorno di Bruzzone davanti alle telecamere rappresenta un gesto di forza, reso possibile anche grazie al supporto di colleghi e amici.