Roberta Capua, terribile lutto: famiglia distrutta

“Ciao mamma”, con un cuore spezzato: così Roberta Capua, con un post e una storia su Instagram, ha annunciato la morte di Marisa Jossa. Nel 1959, Jossa è stata la prima Miss Italia della gestione di Enzo Mirigliani. Nel 1986 anche Roberta sarebbe diventata Miss Italia.

La donna è morta a Napoli all’età di 89 anni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio

Alla notizia della morte sono seguiti tanti i messaggi di vicinanza, affetto e condoglianze dai fan di Capua, ma anche da altri vip: da Simona Ventura a Tosca D’Aquino, da Natasha Stefanenko a Dalila Di Lazzaro e Francesca Barra.

Anche gli organizzatori del concorso di bellezza, hanno voluto omaggiare la Jossa con un comunicato: “Vinse la più alta (metri 1,74) che si era imposta nelle selezioni di Selva di Val Gardena, dove da dieci anni andava in vacanza con la famiglia, Marisa era accompagnata dalla mamma, Anna Vasdeki, di origine greca. Ha vinto una di quelle bellezze che non fanno voltare la gente per strada, non si trucca gli occhi, né si tinge le sopracciglia e le unghie”.

Il premio, allora, era di un milione di lire e una Vespa. Marisa, dopo 27 anni accompagnerà sua figlia Roberta che trionfò: un caso che non si è mai più verificato nella storia di Miss Italia.

