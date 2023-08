Roberto Mancini, è addio. Chi arriva

In un annuncio che ha sorpreso tanti tifosi, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha confermato che Roberto Mancini non sarà più il Commissario Tecnico della Nazionale. Una nota ufficiale della FIGC ha rivelato che Mancini ha presentato le sue dimissioni nella serata di ieri.



Mancini ha guidato gli Azzurri attraverso uno dei periodi più memorabili nella loro storia recente. Prendendo le redini della squadra nel maggio 2018, ha portato la squadra al trionfo nell’Euro 2020, un’impresa che ha segnato la nazione e che molti attribuiscono al suo stile di leadership, capace di trasformare singoli talenti in una squadra coesa e vincente.



La sua ultima fatica in carica è stata la finale della Nations League 2023. A seguito di queste imprese, Mancini era stato promosso a coordinatore delle Nazionali, responsabilità che spaziava dalla squadra principale fino all’Under 20.



Ora, con la sua partenza, l’Italia si trova di fronte a impegni cruciali e ravvicinati, in particolare le qualificazioni a UEFA Euro 2024. Gli Azzurri sono in programma di affrontare la Nord Macedonia e l’Ucraina rispettivamente il 10 e 12 settembre. Di fronte a questa sfida, la FIGC ha assicurato che il nome del nuovo CT sarà annunciato nei prossimi giorni.



Resta da vedere chi prenderà il posto di Mancini e come guiderà gli Azzurri nelle prossime sfide cruciali. Si fanno i nomi di Luciano Spalletti e Antonio Conte.