Roberto Mancini: “Ecco perché l’ho fatto”

Roberto Mancini, il carismatico allenatore che ha guidato la Nazionale italiana per cinque anni, ha annunciato le sue dimissioni con un toccante post su Instagram. Una notizia che ha colpito il mondo del calcio italiano e non solo.



“Le dimissioni da ct della nazionale sono state una mia scelta personale”, ha scritto l’ormai ex ct azzurro. Mancini ha voluto ringraziare la Federazione Italiana Giuoco Calcio e in particolare il presidente federale, Gabriele Gravina, per la fiducia riposta in lui in questi anni. Ma il ringraziamento più caloroso è andato ai suoi giocatori e ai tifosi: “Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni.”



L’eredità di Mancini alla guida della Nazionale è notevole. Con un bilancio di 37 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte, ha dimostrato di essere uno degli allenatori più capaci della sua generazione. Tra le sue gesta, spicca la striscia di 37 risultati utili consecutivi, una prestazione di rilievo che ha consolidato la sua reputazione come stratega del calcio.



Ma forse il momento più brillante della sua carriera con la Nazionale è stata la vittoria dell’Europeo 2020, quando l’Italia ha trionfato a Wembley contro l’Inghilterra. “Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell’Europeo 2020”, ha scritto Mancini, rimarcando l’importanza di quel trionfo non solo per lui, ma per tutto il popolo italiano.



Il futuro di Mancini rimane incerto, ma quello che è certo è che il suo impatto sulla Nazionale italiana rimarrà indelebile nella storia del calcio del nostro Paese.