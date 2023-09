Roberto Vannacci, la moglie sui social per difendere il suo libro

Negli ultimi tempi, il nome di Roberto Vannacci è sulle labbra di tutti: il suo libro, “Il Mondo al contrario”, ha sollevato non poche polemiche e accese discussioni. Malgrado le controverse reazioni, il libro sta registrando numeri impressionanti in termini di vendite, dimostrando che la curiosità del pubblico è alle stelle.



Camelia Mihailescu, moglie di Vannacci, ha deciso di scendere in campo per difendere l’opera del marito. Attraverso i suoi canali social, Camelia ha voluto prendere una posizione chiara e netta. “Il libro di mio marito è ben scritto e argomentato. In un mondo dominato da ipocrisia e correttezza politica, avere opinioni proprie e il coraggio di sostenerle è una rarità”, ha dichiarato con fermezza.



Il sito di gossip Dagospia ha sottolineato come la signora Mihailescu abbia particolarmente a cuore la lotta contro l’ipocrisia del politicamente corretto. All’interno del libro, Vannacci espone le sue visioni sulla “normalità”, un punto che la moglie sostiene con vigore, ma che ha causato scompiglio tra molti lettori.



Una delle frasi che ha fatto più scalpore è: “Cari gay, non siete normali, fatevene una ragione!” – una dichiarazione che ha acceso ulteriormente le discussioni.



Tuttavia, sotto al post della signora Mihailescu, non sono mancati i commenti di solidarietà e supporto. Un utente ha espresso il proprio accordo con la donna, sottolineando la sua opinione sulla promozione di omosessuali in posizioni di potere a discapito degli eterosessuali.