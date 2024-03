Mercoledì 6 marzo Roberto Vecchioni si è presentato spontaneamente in Procura a Firenze per essere ascoltato dai magistrati dopo essere stato oggetto di una querela per diffamazione sporta da Geronimo La Russa, figlio maggiore del presidente del Senato Ignazio. Il cantautore ci ha tenuto a chiarire la sua posizione in merito alle dichiarazioni che aveva rilasciato la scorsa estate, durante il festival La Gaberiana a Firenze. In quell’occasione aveva accusato Geronimo di aver rubato in casa sua quando vi era stato ospite insieme ad un gruppo di giovani amici. Accuse che gli sono costate appunto una querela.

Le accuse di Roberto Vecchioni a Geronimo La Russa

Dunque, Roberto Vecchioni, durante la sua esibizione di qualche mese fa al festival La Gaberiana, ha raccontato un aneddoto risalente al lontano 1997. Era il giorno del compleanno della figlia, che a quell’epoca compiva 14 anni. La ragazzina per festeggiare aveva organizzato una festa in casa. Tra gli invitati c’erano anche dei ragazzi più grandi, di 17 e 18 anni.

Dal palco di Firenze Vecchioni ha rivelato di essersi accorto dopo la festa che erano stati rubati vari oggetti e indumenti. Insomma, un furto in piena regola. I ragazzi presenti alla festa vennero poi identificati, anche se in seguito non è stata aperta alcuna indagine. “Uno dei ragazzi si chiamava Geronimo”, ha chiosato il cantautore. Parole che hanno indotto Geronimo La Russa a presentare querela.

