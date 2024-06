“A rischio milioni di posti di lavoro”. Perché il robot di Elon Musk ora fa davvero paura (VIDEO)

Il Tesla Bot di Elon Musk rappresenta un balzo significativo nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale, ma suscita preoccupazioni profonde per il futuro del mondo del lavoro. Nel video pubblicato da Tesla, si vede il robot, chiamato Optimus, muoversi in modo sempre più umano, memorizzare dettagli dell’ambiente circostante, e manipolare oggetti con una delicatezza notevole, persino toccando un uovo senza romperne il guscio. Utilizza il software di guida autonoma delle auto Tesla per analizzare e navigare l’ambiente.

Leggi anche: “Ci spiano!” Elon Musk asfalta Zuckerberg: “Ecco come funziona davvero WhatsApp”

Questi progressi tecnici rendono il Tesla Bot un potenziale strumento rivoluzionario per molte industrie, ma sollevano anche preoccupazioni riguardo alla sostituzione dei lavoratori umani. L’intelligenza artificiale del Tesla Bot è programmata per essere addestrata dagli esseri umani, specialmente per quanto riguarda la presa e la manipolazione di oggetti, suggerendo che potrebbe apprendere compiti specifici e ripetuti con grande precisione.

Il video impressionante del robot di Elon Musk

Mostrato per la prima volta durante l’AI Day di Tesla nell’ottobre 2022, il robot ha fatto passi avanti enormi in termini di stabilità e funzionalità, portando a riflettere su come la robotica avanzata potrebbe cambiare drasticamente vari settori industriali e la società in generale. La capacità del Tesla Bot di svolgere compiti autonomamente e con precisione lo rende sia una promessa per l’efficienza produttiva sia una minaccia per i posti di lavoro tradizionali.

In conclusione, mentre il progresso tecnologico del Tesla Bot è impressionante, è fondamentale considerare le implicazioni etiche e sociali di una diffusione massiccia di robot capaci di svolgere una vasta gamma di lavori umani. Le discussioni future dovranno concentrarsi non solo sui benefici tecnici, ma anche sulle strategie per mitigare l’impatto sul mercato del lavoro e sulla società.