Roby Facchinetti rapinato in casa a Bergamo

Roby Facchinetti ha subito una rapina in casa sua a Bergamo. Tre banditi con guanti e passamontagna hanno puntato le armi contro di lui, la moglie Giovanna e il figlio Roberto. E quindi sono scappati con soldi, gioielli e altri oggetti di valore.

La figlia minore Giulia racconta al Corriere della Sera: «Non possiamo dire nulla. È successa una cosa molto grave. Anzi ci saremmo augurati che la notizia uscisse più avanti a causa degli impegni lavorativi di papà». I Pooh in una reunion con Riccardo Fogli saranno ospiti della prima serata del Festival di Sanremo.

I tre si sono mossi con una padronanza piuttosto sospetta. Sembrava quasi conoscessero la casa. Sono andati a colpo sicuro. Per questo chi indaga ipotizza che dietro al colpo ci sia qualcuno che conosce la famiglia. O che magari abbia frequentato la casa in passato per qualche altra ragione: magari lavori di ristrutturazione.