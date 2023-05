Rocco attacca Fedez, braccino corto…

Ah, i tempi moderni! Che posto affascinante è il mondo dello spettacolo, soprattutto quando i giganti dello schermo e del palco decidono di tirarsi fuori i guanti di pelle (o forse sì dovrebbe dire, i preservativi?) e scendere nell’arena dei social media.



La nostra storia inizia con Fedez, l’iconico rapper italiano che ha deciso di invitare Rocco Siffredi, il leggendario attore e regista hard, a partecipare a una puntata di Muschio Selvaggio. Tuttavia, a quanto pare, Siffredi ha rifiutato l’invito, portando Fedez a rivelare il motivo di questo ‘no’: “Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo”​.



Ma, signore e signori, questo non è tutto. Quando si tratta di Rocco Siffredi, non ci si può aspettare un semplice rifiuto. No, no, no. Contattato per un commento da MOW Magazine, Siffredi ha risposto con una serie di accuse pesanti contro Fedez: “Ha bisogno di farsi pubblicità. Fedez ha detto la verità: lui si fa ospitare dappertutto gratis, ma a me chiedeva che mi pagassi pure l’aeroplano… ma se ne vada… dove dico io!”​.



Quindi, secondo Siffredi, Fedez è un “sinistroide arricchito” che “va a sbafo ovunque, ma quando c’è da cacciare un euro…”​.



Allora, che cosa ci insegna questa storia? Forse che i giganti dello spettacolo possono litigare come bambini in un parco giochi? O che la verità è davvero più strana della finzione? O forse, semplicemente, che quando si tratta di un’ospitata su un programma, è meglio assicurarsi di aver ben capito chi paga il biglietto dell’aereo.



Comunque la si veda, una cosa è certa: la prossima volta che Fedez pensa di invitare un attore hard a un suo show, potrebbe voler considerare di offrire un po’ più di ‘sghei’. E magari anche di pagare il biglietto aereo!