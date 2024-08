In una tragica vicenda che ha scosso la zona di Borghesiana, due ragazze diciottenni, una della provincia di Roma e l’altra di Viterbo, sono state vittime di violenza sessuale da parte di due uomini. Le giovani, che si erano fidate di un uomo che si era mostrato molto premuroso mentre passeggiavano in strada, sono state ospitate nell’abitazione di quest’ultimo, situata all’ultimo piano di un palazzo in via Torregrotta. Secondo quanto riportato dall’agenzia LaPresse, le ragazze sono state fatte ubriacare e successivamente costrette a subire rapporti sessuali contro la loro volontà dall’uomo e da un suo amico.

Le vittime, dopo l’orribile esperienza, sono riuscite a chiamare il 112 e sono state portate al pronto soccorso del Policlinico Casilino. Qui, i medici hanno attivato il protocollo ‘rosa’ e riscontrato i segni delle violenze subite. Grazie a un’indagine rapida condotta dalla polizia del VI distretto del Casilino, sotto la guida dei magistrati del pool antiviolenza della procura della Repubblica di Roma, sono stati arrestati due uomini. Il primo, un 26enne di nome Andrei Stefan M., di origine rumena, è stato posto agli arresti domiciliari. Il secondo, un 47enne albanese di nome Adriatik V., è stato catturato mentre tentava di fuggire all’estero e ora si trova in carcere.

L’episodio ha suscitato profonda indignazione e preoccupazione nella comunità, mentre le indagini continuano per accertare ulteriori dettagli su questa drammatica vicenda.