Roma-Feyenoord vietata agli olandesi. La paura di violenze è troppa

La partita tra la Roma e il Feyenoord, valida per l’Europa League, si svolgerà a Roma il prossimo 20 aprile, ma i tifosi olandesi non potranno assistere all’incontro. A seguito di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, è stata formalizzata la decisione di chiudere il settore ospiti dello stadio Olimpico e di vietare la vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda.



Questa decisione è stata presa a seguito del parere del Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive. Infatti, si temono episodi di violenza che potrebbero verificarsi tra i tifosi delle due squadre. Questa scelta è stata fatta per garantire la sicurezza di tutti gli spettatori, degli atleti e delle forze dell’ordine che saranno presenti al match.



La partita tra la Roma e il Feyenoord è attesa con grande interesse dagli appassionati di calcio, ma purtroppo i tifosi olandesi non avranno la possibilità di assistere alla partita dal vivo.



È importante che gli appassionati di calcio comprendano che la sicurezza è un valore fondamentale e che è necessario adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare episodi di violenza negli stadi. Speriamo che questa decisione possa garantire una partita serena e sicura per tutti coloro che parteciperanno alla partita, a prescindere dalla loro nazionalità e dalle loro squadre di appartenenza.