Roma è di nuovo in fiamme. Una serie di incendi ha messo a dura prova i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Una densa colonna di fumo è chiaramente visibile nella zona di Monte Mario e nei pressi della panoramica di Prati. Diverse auto parcheggiate lungo la strada sono state danneggiate dalle fiamme.

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie delle forze dell’ordine e un idrante è stato azionato dal cortile esterno del tribunale per contenere l’incendio. Momenti di panico si sono verificati presso la sede Rai, che è stata evacuata. La conduttrice Nunzia De Girolamo, presente negli studi di via Teulada, ha annunciato in diretta su Instagram l’interruzione del programma “Estate in diretta” a causa dell’avanzare rapido delle fiamme nella zona. In via Ildebrando Goiran, diverse auto sono state coinvolte nell’incendio e distrutte. Gli abitanti di via Teulada, che vivono vicino alla collina di Monte Mario, sono stati evacuati d’urgenza. “Un incendio così non l’abbiamo mai visto”, ha dichiarato una residente ad Adnkronos. “Le fiamme hanno raggiunto il muro di contenimento dietro alla palazzina dove ci sono alcuni uffici della Rai. Ho visto il fumo e sono scesa in strada. Le forze dell’ordine stavano evacuando tutti i palazzi qui intorno. Ora dobbiamo aspettare che finisca l’emergenza”.

Le fiamme, già dopo le 13:30, avevano raggiunto l’area dietro la città giudiziaria, estendendosi poi alla collina di Monte Mario, distruggendo la vegetazione e avvolgendo l’Osservatorio Astronomico in un denso fumo. A causa del vasto incendio, sono state evacuate quattro palazzine e 40 persone dall’Osservatorio Astronomico. Sul posto operano quattro squadre dei vigili del fuoco, supportate da due autobotti e mezzi di protezione civile. In azione anche l’elicottero Drago VF159, e un altro elicottero è giunto dall’Aquila in supporto. Per precauzione, i lavoratori delle sedi Rai di Teulada, Goiran, Gomenizza, via Novaro e dintorni sono stati evacuati a causa del violento incendio. “Alle 16:15 sono scattate le sirene, stavamo registrando i programmi ma ci hanno detto di lasciare immediatamente l’edificio”, hanno raccontato alcuni giornalisti ad Adnkronos. “Si vedevano le fiamme, abbiamo avuto paura ma da subito è stato tutto sotto controllo. Ci hanno fatto uscire in fila indiana e mandato a casa”.

Oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, un elicottero ha sorvolato la zona, sganciando carichi d’acqua sulla riserva naturale di Monte Mario. Già questa mattina, alle spalle della città giudiziaria, si era sviluppato un piccolo rogo, subito spento dai vigili del fuoco. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia Trionfale. Il maxi incendio ha interessato l’Osservatorio Astronomico, ora avvolto dal fumo. Sul posto lavorano, oltre ai vigili del fuoco, diversi elicotteri. Le strade sono state chiuse al traffico: viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, viale Falcone e Borsellino, via Romeo Romei e via Faravelli. Anche Lungotevere Oberdan e Lungotevere della Vittoria sono chiusi per consentire l’intervento dell’elicottero dei VVF.

La procura di Roma ha effettuato un sopralluogo in via Romeo Romei, dove il vasto incendio è in corso da oltre un’ora. Il magistrato attende un’informativa dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine per ricostruire l’origine del rogo. La notte scorsa si era verificato un incendio di dimensioni minori rispetto a quello attuale, domato dai vigili del fuoco. Dieci squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nella zona di Piazzale Clodio, alle pendici della collina di Monte Mario. L’incendio è ancora attivo nella parte alta della collina, dove stanno operando due elicotteri dei vigili del fuoco e uno della Regione Lazio. Le operazioni sono complicate dal cambio improvviso della direzione del vento. Sotto controllo l’area più vicina a Piazzale Clodio, dove, a scopo precauzionale, sono state evacuate alcune abitazioni in via Goiran e via Teulada. Diverse auto in sosta sono state parzialmente incendiate.