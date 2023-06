Roma, palazzo in fiamme. Morti, feriti e ustionati Cronaca

Un incendio catastrofico ha colpito un edificio residenziale a sette piani a Colli Aniene, alla periferia est di Roma, lasciando due morti e numerosi feriti. L’uomo, una delle vittime, è stato scoperto dai vigili del fuoco sulle scale dell’edificio, apparentemente soffocato dal fumo denso sprigionato dalle fiamme. In seguito all’incidente, sette persone, tra cui tre in condizioni gravi, sono state ricoverate in ospedale con complicazioni respiratorie dovute all’inalazione del fumo. Una decina di altre persone risultano intossicate. Questi dati rappresentano un bilancio provvisorio dell’incidente, poiché molti sono ancora intrappolati all’interno dell’edificio in fiamme. L’incendio ha avuto origine poco dopo le 14 da una serie di esplosioni in un palazzo all’incrocio con Largo Nino Franchellucci, dove erano in corso lavori di ristrutturazione per l’efficientamento energetico. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto tutti i sette piani dell’edificio, generando una colonna di fumo visibile da gran parte della città.

Numerose squadre di vigili del fuoco sono immediatamente accorse sul posto, armate di due autobotti e due autoscale, e hanno lavorato incessantemente per estrarre quante più persone possibili dall’edificio. Tuttavia, molte persone sono ancora intrappolate all’interno.

Per far fronte alla crisi, il municipio ha programmato di allestire delle palestre per gli sfollati. Anche il presidente del municipio è arrivato sul posto per supervisionare i soccorsi e il coordinamento degli interventi.

I residenti della zona, ancora sotto shock, hanno raccontato di aver sentito un enorme boato prima che le fiamme scoppiassero. Alessandro, un sedicenne residente nell’edificio, ha riferito: “Stavo tornando a casa. Non ero dentro quando ho sentito le esplosioni. Sembravano bombe. Mia madre era dentro. È riuscita a uscire con le sue gambe. L’ho vista ed era sotto shock. Era tutta ustionata e ora è ricoverata al Sant’Eugenio.”

I lavori di ristrutturazione erano in corso da sei mesi. Al momento, le indagini sono ancora in corso per determinare la causa precisa delle esplosioni che hanno dato origine all’incendio. Le conseguenze dell’incendio si stanno rivelando tragiche, con un saldo di vittime e feriti che continua a salire.