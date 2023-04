Un dipendente del ministero, accusato di violenze domestiche, è sotto processo davanti ai giudici della quinta sezione penale di Roma. La moglie giapponese e le sue due figlie, di sette e nove anni, hanno vissuto per tre anni un inferno fatto di maltrattamenti fisici, psicologici e di privazioni alimentari. L’uomo, che godeva di una posizione lavorativa prestigiosa e di un buon titolo di studio, puniva le figlie dando loro carne avariata o negandogli il cibo. In alcuni casi, le piccole venivano costrette a rimanere a digiuno o addirittura buttate nella doccia vestite.

Roma, violenze domestiche sulla moglie giapponese e sulle figlie

La moglie del dipendente del ministero, invece, era costretta a pulire il pavimento dopo che l’uomo aveva sputato per terra. Il marito insultava la moglie giapponese chiamandola “mongoloide, tornatene a Tokyo parassita” e minacciando di ucciderla mentre la colpiva con pugni, calci e schiaffi. L’ultima fase delle violenze domestiche culminava con le urla dell’uomo che intimava alla moglie e alle figlie di andarsene via e di tornare in Giappone.

L’orrore delle violenze subite dalla moglie giapponese e dalle figlie del dipendente del ministero ora a processo a Roma è indelebile e il loro incubo è finito solo grazie all’intervento delle autorità competenti. La donna e le bambine sono ora assistite dall’avvocato Carla Quinto e vivono in una struttura protetta. La storia di queste violenze domestiche, che si consuma in un quartiere della Roma bene, è una testimonianza della difficoltà di riconoscere e prevenire le violenze domestiche, anche in contesti sociali agiati.