Nelle prime ore del mattino, una voragine di proporzioni notevoli ha trasformato via Sestio Menas, nel cuore del quartiere Quadraro a Roma, in una scena da film catastrofico. L’evento ha lasciato la comunità locale e i passanti in uno stato di incredulità e preoccupazione.

La strada, senza preavviso, ha ceduto, creando una buca impressionante di circa dieci metri di larghezza e altrettanti di profondità. Il crollo ha coinvolto due automobili, una Dacia e una Renault, che sono state inghiottite nell’abisso che si è aperto sotto di esse, fortunatamente senza causare feriti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale, appartenenti ai Gruppi Tuscolano e Prenestino. Le forze dell’ordine hanno agito con rapidità per circoscrivere l’area, chiudendo la strada al traffico e delimitando la zona con transenne, al fine di prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti.

Le operazioni di messa in sicurezza hanno comportato anche la rimozione dei veicoli coinvolti, in un’operazione che ha richiesto attenzione e cautela, data la natura imprevedibile del terreno circostante la voragine.

Questo incidente riaccende i riflettori sulla necessità di una manutenzione urbana più rigorosa e sulla gestione del sottosuolo cittadino, spesso sollecitato da infrastrutture vetuste o da lavori pubblici. La comunità del Quadraro, ora più che mai, chiede risposte e assicurazioni che eventi di questa gravità non si ripetano in futuro