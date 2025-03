Romano Prodi, ex presidente della Commissione Europea, è tornato al centro dell’attenzione a seguito di un recente e controverso scontro con una giornalista di Mediaset. Questo richiamo alla sua figura pubblica risveglia memorie di episodi passati, tra cui spicca una lettera severa inviatagli da Oriana Fallaci nei primi anni 2000. Tale missiva, ricordata per toni particolarmente critici, affrontava vari aspetti della carriera politica di Prodi.

Fallaci e la seduta spiritica: un richiamo ironico

La Fallaci, nota giornalista fiorentina, iniziava la sua missiva con un accenno sarcastico al soprannome di “Mortadella”, associato a Prodi in Italia. La critica principale era rivolta alla nota seduta spiritica del caso Aldo Moro, un evento in cui, secondo quanto riportato, Prodi avrebbe cercato di localizzare il nascondiglio di Moro tramite messaggi dall’aldilà. Fallaci sottolineava quanto ritenesse la partecipazione di Prodi a tale evento irrispettosa e non seria, soprattutto nei confronti di Aldo Moro, allora in balia dei suoi rapitori.

La figura politica di Prodi sotto accusa

Oltre alla seduta spiritica, la Fallaci estendeva la sua critica alla politica di Prodi. Nella sua lettera, manifestava un’avversione molto forte per l’ex premier, esprimendo il desiderio che non si coinvolgesse più in politica. Critiche venivano avanzate anche verso le scelte simboliche di Prodi, come il nome Ulivo per la sua coalizione di centrosinistra. In un tono che non lasciava spazio a dubbi, Fallaci accusava Prodi di aver danneggiato l’Italia in ambito internazionale, facendo riferimento a eventi avvenuti durante il suo mandato alla Commissione Europea.

Controversia sulla politica estera

Una delle questioni centrali sollevate nella lettera era il sondaggio condotto nel 2003 da Prodi sulla percezione delle minacce globali. Secondo la Fallaci, i risultati, che indicavano Israele come uno dei principali pericoli per la pace mondiale, erano stati utilizzati in modo ambiguo. Critiche alla gestione di Prodi giungevano anche dall’estero, come evidenziato dalle opinioni espresse in un editoriale del Times, che suggeriva all’ex presidente di ritornare sulla scena politica italiana.

Conclusioni taglienti della Fallaci

La conclusione della lettera era altrettanto dura, soffermandosi sugli stipendi percepiti da Prodi a Bruxelles. Fallaci non risparmiava gli attacchi, evidenziando come tali compensi dovessero essere valutati con attenzione dal pubblico italiano. Questo documento rimane una delle critiche più feroci rivolte a un politico italiano, illustrando la complessità del rapporto fra stampa e politica in Italia.