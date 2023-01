Ronaldo, la gaffe in conferenza stampa dall’Arabia Saudita: “Qui in Sudafrica”

Cristiano Ronaldo non smette mai di far parlare di sé, anche quando commette un errore. È quanto capitato al campione portoghese durante la conferenza stampa di presentazione della sua nuova avventura calcistica in Arabia Saudita, nelle file della squadra dell’Al Nassr di proprietà dello sceicco Musalli Al-Muhammar. Appena ha iniziato a parlare in lingua inglese con i giornalisti, Ronaldo ha confuso il Paese dove si trovava in quel momento, l’Arabia Saudita appunto, con il Sudafrica, che come è noto si trova in un altro continente. Inevitabile a quel punto la bufera social contro il fuoriclasse.

Cristiano Ronaldo

“Qui in Sudafrica non sarà la fine della mia carriera, la gente ha mostrato d’amarmi e l’accoglienza è stata spettacolare”, queste le parole pronunciate da Cristiano Ronaldo nel video che è diventato immediatamente virale sui social. Certo, si tratta di una gaffe di poco conto, ma ormai di questi tempi ogni singola sbavatura di un vip viene amplificata enormemente in tutto il pianeta con l’aiuto di pochi clic.

“Sono felice di essere qui, desidero giocare e vincere. – prosegue poi Ronaldo la sua conferenza stampa – Mi sento bene e voglio regalare felicità. La mia avventura in Europa si è conclusa ho vinto tutto e ho giocato nei migliori club, adesso inizia una nuova sfida. Ultimamente il calcio è cambiato. Molte persone parlano ma non sanno niente e io sono qui perché voglio trasmettere una visione diversa del Paese e del calcio, ed è per questo che ho accettato questa nuova sfida. Non mi preoccupa quello che dice la gente, oggi il calcio si è evoluto ed è molto competitivo. Non vedo l’ora di scendere in campo, ma deciderà il mister. Anche domani, io sono pronto”, conclude.

Una conferenza stampa, quella in Arabia Saudita, che è stata a dir poco movimentata per Ronaldo. Oltre alla gaffe sul Sudafrica, infatti, diversi organi di stampa riportano il retroscena di una presunta lite con la compagna Georgina. La rabbia della signora Ronaldo sarebbe stata innescata dai troppi sguardi di intesa che il marito avrebbe scambiato con una giornalista saudita lì presente, Fatma Fahad. Georgina non sarebbe riuscita a trattenere la sua rabbia. Si sospetta inoltre che tra i due le cose non vadano molto bene, tanto che qualcuno si azzarda ad ipotizzare una loro prossima separazione.

