E’ finita la fuga del marito di Rossella Cominotti, 53 anni, la donna trovata morta questa mattina in un albergo di Mattarana, nella provincia di La Spezia. Alfredo Zenucchi, 57 anni, è stato bloccato dai carabinieri a Pontremoli, in Lunigiana, mentre era a bordo della sua auto, una C3 bianca a bordo della quale si era allontanato. La donna è stata trovata senza vita in un albergo di in località Mattarana, nel comune di Carrodano in provincia di La Spezia. Sul corpo della 53enne presenti ferite d’arma da taglio. Rossella, insieme al marito, erano scomparsi da Cremona da 12 giorni. I carabinieri che indagano sul caso avevano subito diramato le ricerche dell’uomo, che si è allontanato a bordo di una C3 bianca, avvistata sull’Aurelia. L’ipotesi è che si tratti di omicidio. (Continua a leggere dopo la foto)

La misteriosa scomparsa 12 giorni fa

Di loro non si avevano più notizie da due settimane: marito e moglie, residenti a Cavatigozzi, alle porte di Cremona, sono i titolari dell’edicola in centro a Bonemerse, davanti al palazzo comunale del paese. Svaniti nel nulla, inseguiti dalle voci più disparate: la fuga volontaria per questioni economiche, quella più ricorrente. Un post su Facebook pubblicato dalla cugina della donna proprio tre giorni fa invitava chiunque avesse notizie della coppia a farsi avanti: «I telefoni – si legge nel post – non ricevono più chiamare e neanche whatsapp funziona. Siamo molto preoccupati. Aiutateci». Ora la scoperta del cadavere della donna è la caccia all’uomo.

Zoom degli investigatori sulle immagini delle telecamere

I due sono una coppia di ex edicolanti. Secondo quanto appreso da Il Secondo XIX, erano nell’albergo del ritrovamento da venerdì scorso. Sono già in corso le acquisizioni delle immagini registrate dalle telecamere installate nelle vicinanze per ricostruire l’accaduto e rintracciare eventuali sequenze del marito che ha lasciato l’albergo.