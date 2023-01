Sale alle stelle la tensione tra la Russia e la coalizione Occidentale rispetto alla guerra in Ucraina. Da qualche settimana i russi sembrano avere la meglio sul campo. Andamento negativo del conflitto che spinge gli americani e i loro alleati a decidere di inviare sempre più armi pesanti al governo del presidente Volodymyr Zelensky. Ma la risposta della Russia a questa escalation militare non tarda ad arrivare. E le dichiarazioni rilasciate dai vertici del potere di Mosca fanno paura, soprattutto quelle di Dmitri Medvedev sul richio di una Terza guerra mondiale. >>>>> Russia-Ucraina, Medvedev: “Pronti a usare testate nucleari anche su obiettivi occidentali”

Ucraina, le minacce della Russia all’Occidente

Le minacce di Lavrov e quelle di Medvedev

“La guerra della Russia con l’Occidente non è più ibrida, ma quasi reale. – il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, lancia la sfida durante una conferenza stampa dal Sudafrica, secondo quanto riporta l’agenzia di Mosca Ria Novosti – Le autorità ucraine devono capire che più a lungo rifiutano i negoziati, più difficile sarà trovare una soluzione alla guerra. Noi, come ha detto il presidente (Putin, ndr), non rifiutiamo i negoziati”, conclude il fedelissimo dello zar del Cremlino.

“Il mondo si avvicina al rischio della Terza Guerra Mondiale di fronte ai preparativi di aggressione contro la Russia. – dichiara invece in maniera ancora più diretta il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, citato dalla Tass – L’operazione speciale che si sta compiendo in Ucraina è stata una misura forzata ed estrema, una risposta alla preparazione dell’aggressione da parte degli Stati Uniti d’America e dei suoi satelliti. È ovvio che il mondo si è avvicinato alla minaccia di una terza guerra mondiale per quello che è successo”, conclude Medvedev.

Russia-Ucraina: Rischio Terza guerra mondiale

Già due giorni fa l’incontenibile Medvedev aveva pubblicato un tweet provocatorio. “Josep Borrell (Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, ndr) ha ricordato che il nostro Paese ha sconfitto Napoleone e Hitler. Significa che gli ucronazisti e l’Europa occidentale sono gli eredi diretti di coloro che hanno combattuto contro la Russia. E la guerra contro di loro è la nuova Guerra Patriottica. La vittoria sarà nostra, come nel 1812 e nel 1945”, ha cinguettato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.

"Le armi che i Paesi occidentali stanno fornendo al regime ucraino saranno schiacciate dalle forze armate della Federazione Russa. Avverte infine il viceministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, citato dall'agenzia di stampa Tass – Gli oppositori della Russia continuano ad alzare la posta in gioco ma, come affermato con assoluta fermezza e fiducia da parte nostra in più di un'occasione, gli obiettivi dell'operazione militare speciale saranno comunque raggiunti e tutto questo equipaggiamento militare, che sta arrivando in Ucraina da varie parti a ritmi crescenti, sarà letteralmente schiacciato".