La minaccia di Mosca a Washington: “Distruggeremo l’America”

Se solo lo volesse, la Russia sarebbe capace di spazzare via qualsiasi nemico. Compresi gli Stati Uniti d’America. Il Paese guidato da Vladimir Putin possiede infatti armi molto più avanzate rispetto a quelle degli Usa e dei loro alleati occidentali. Sono queste le parole pronunciate dal segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, in un’intervista al quotidiano Rossiyskaya Gazeta rilanciata dalla Tass. In questo modo la Russia prova a spaventare l’opinione pubblica occidentale e a mettere in chiaro che dalla guerra in Ucraina le sue truppe potranno risultare solo vittoriose.

“Russia ha armi avanzate per distruggere gli Usa”

“La Russia è paziente e non intimidisce nessuno con il suo vantaggio militare. Tuttavia, possiede armi avanzate e uniche in grado di distruggere qualsiasi nemico, compresi gli Stati Uniti, in caso di minaccia alla sua esistenza”. Sono queste le parole testuali pronunciate dal segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev. Certo, queste dichiarazioni ad effetto servono ad alzare la posta diplomatica del conflitto in Ucraina. Ma è innegabile che, almeno nel campo dei missili ipersonici, al momento la tecnologia a disposizione di Mosca sia una spanna avanti rispetto a quella Usa.

Che il timore di un’offensiva della Russia contro l’Occidente condotta con armi avanzate sia alta, lo conferma anche un retroscena pubblicato in Italia sul conto di Marta Fascina. Secondo il quotidiano La Stampa, infatti, la ‘moglie’ di Silvio Berlusconi “ad Arcore ha preso sempre più potere e sarebbe anche sostenitrice della linea filorussa che Berlusconi ha espresso in alcune occasioni”. Ma la Fascina avrebbe anche molta paura “di uno scenario nucleare ormai vicino. Tanto che avrebbe cominciato a cercare case con un rifugio antiatomico per sfuggire all’onda nucleare che potrebbe generarsi con un attacco in Inghilterra. E nella residenza del Cavaliere qualcuno dice di aver visto una lista di persone da salvare nel caso di apocalisse nucleare”.