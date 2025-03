L’Europa minaccia Putin

In una chiara dichiarazione verso Vladimir Putin e qualsiasi potenziale minaccia verso i confini della Nato, il segretario generale Mark Rutte ha emesso un avvertimento inequivocabile: qualsiasi aggressione nei confronti di un membro dell’Alleanza, come la Polonia, comporterà una risposta decisiva. Durante la sua visita a Varsavia, Rutte ha accentuato l’importanza della deterrenza e della difesa collettiva come fondamenti della sicurezza dell’organizzazione.

Zelensky: “Mosca declina proposta di cessate il fuoco”

Nel contesto della guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha criticato Mosca per la sua indisponibilità a ricercare una soluzione pacifica. “L’escalation militare dopo i colloqui di cessate il fuoco manda un messaggio univoco al mondo”, ha detto il capo di Stato ucraino.

A partire dall’11 marzo, gli Stati Uniti hanno proposto un cessate il fuoco totale, ma la Russia ha continuato a lanciare attacchi, respingendo le iniziative di pace. Zelensky sottolinea la persistenza delle attività militari russe, affermando che ogni nuova offensiva è una chiara “risposta negativa” alla pace proposta dai partner internazionali.