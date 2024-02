Choc a Roma. Un uomo è stato trovato privo di vita in una cabina per le fototessere davanti a una scuola. Il tragico rinvenimento alle prime ore di questa mattina a Tor Sapienza. Un passante ha notato un uomo immobile all’interno della struttura e ha chiamato il 112. Una volta sul posto i soccorsi hanno accertato il decesso dell’uomo, identificato poi in un prete ortodosso di 66 anni.

La scoperta del cadavere è avvenuta intorno alle 9, ma non è da escludere le ipotesi che i fatti siano avvenuti qualche ora prima. La macchinetta delle fototessere all’interno della quale è stato ritrovato il cadavere è quella che si trova davanti alla sede dell’istituto comprensivo Piazza de Cupis – Plesso “G. Gesmundo. Un commerciante ha affermato che il corpo era all’interno della cabina intorno alle 8:30. Arrivati Carabinieri e sanitari dopo le 9, è stata tentata la rianimazione del prete, senza però alcun successo.

Il cadavere affidato dall’autorità giudiziaria ai confratelli della Chiesa di via San Pellegrino non sarà sottoposto all’autopsia: come detto, il sacerdote è morto per cause naturali.