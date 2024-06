Salse di pomodoro, la classifica delle migliori: ecco quali scegliere tra gli scaffali del supermercato (e perché)

Quali sono le migliori passate e le migliori polpe di pomodoro? Una domanda che attanaglia molti consumatori italiani quando si ritrovano davanti agli scaffali del supermercato, pronti all’acquisto ottimale per le propria pasta o la propria pizza. Al fine di orientare i consumatori nell’acquisto dei migliori prodotti presenti nei supermercati italiani, Altroconsumo ha indagato la qualità di 28 conserve, in particolare 8 passate e 20 polpe di pomodoro. Vediamo cosa è emerso dopo le analisi in laboratorio. È stata testata la qualità della materia prima, il rapporto degli zuccheri, residuo ottico (per le passate) e residuo secco (per le polpe), pH, acido lattico; anche l’igiene, valutata attraverso la ricerca di muffe e l’esame che verifica la presenza di impurità (filth test). Infine i pesticidi: su più di 400 sostanze ricercate, in solo 4 prodotti ne è stata rilevata una presenza irrisoria. Dunque? (Continua a leggere dopo la foto)

In cima alla classifica delle migliori passate di pomodoro troviamo MUTTI Passata di pomodoro 700 g e ALCE NERO Passata di pomodoro Bio 500 g, considerate le migliori dai test di Altroconsumo. Al terzo posto, PETTI Passata di pomodoro extrafine Il delicato 700 g; seguono LE CONSERVE DELLA NONNA Pomodoro dolce dell’Emilia Romagna 700 g e CIRIO Passata verace 700 g. Ottiene il titolo di MIGLIOR ACQUISTO, LA TORRENTE Passata di pomodoro tradizionale 700 g con una valutazione di 63 punti. Nella classifica delle migliori polpe, invece, il primo posto tocca a ESSELUNGA Polpa di pomodoro 3 x 400 g; seguono CASAR Polpadoro finissima 3 x 400 g, DE RICA Polpa Pronta 100% italiano 3 x 400 g, VIVIVERDE COOP Polpa Di Pomodoro finissima Biologica 2 x 210 g E ORTOLINA Polpa finissima 3 x 400 g. (Continua a leggere dopo la foto)

Migliori passate e polpe di pomodoro: il metodo Altroconsumo

Altrocosumo spiega che per stilare la classifica delle migliori polpe e delle migliori passate, marche e modelli sono stati selezionati in modo da coprire il più possibile il mercato. “Tutti i campioni sono acquistati nei normali punti vendita, inviati ai laboratori e testati in forma anonima. Svolgono le prove laboratori ed esperti indipendenti da qualsiasi tipo di interesse commerciale”.