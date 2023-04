Salva due minorenni dalle onde e muore annegato a 34 anni: “Era un grande altruista”

Vito Bugliarello, un 34enne di Floridia, nel Siracusano, ha perso la vita in mare mentre cercava di salvare due minorenni in difficoltà. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di domenica dai sommozzatori dei vigili del fuco che lo stavano cercando. La tragedia si è consumata sabato pomeriggio nella zona della Marchesa, tra Siracusa ed Avola, dove Vito stava trascorrendo una giornata di riposo.



Secondo quanto ricostruito dalle testimonianze dei presenti, Vito si è accorto delle difficoltà dei due ragazzini e ha cercato di aiutarli, senza però tuffarsi in acqua. Ha legato due teli formando una corda per poi lanciarla verso i ragazzini. Uno di loro è riuscito a mettersi in salvo, aiutando anche il compagno, ma purtroppo Vito è scivolato in acqua e si è fatto trascinare via dalla corrente. Il suo corpo è stato ritrovato nel pomeriggio dello stesso giorno dai sommozzatori dei vigili del fuoco a una quarantina di metri di profondità, incastrato tra gli scogli.



Vito Bugliarello è stato descritto da amici e conoscenti come una persona con un grande cuore e un disarmante altruismo. La sua morte ha provocato grande commozione e dolore nella comunità di Floridia e in tutta la provincia di Siracusa. La salma sarà sottoposta ad autopsia e poi trasferita all’obitorio dell’ospedale di Avola. La sua memoria resterà nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per la sua generosità e il suo coraggio.