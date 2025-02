“Salvini me li manda la notte”. Sanremo, la rivelazione di Clara imbarazza tutti

Durante un’intervista video con il Corriere della Sera, la cantante Clara, in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Febbre”, ha rivelato un curioso dettaglio: “Mi mette i like di notte Salvini”. Questa affermazione è emersa quando il giornalista, prima di concludere l’intervista, ha scherzato sulla possibilità di prendere una multa, facendo riferimento al leader della Lega. La risposta di Clara ha sorpreso molti, aggiungendo un inaspettato retroscena alla sua partecipazione al Festival.

Il brano “Febbre” con cui Clara si esibisce all’Ariston affronta il tema dell’amore, ma in una prospettiva diversa dal solito. Come ha spiegato l’artista, si tratta di una “febbre d’amore, ma non l’amore verso qualcuno, bensì l’amore verso se stessi. È l’intensità dei sentimenti, delle temperature emotive che nella vita si alzano e si abbassano”. Questa interpretazione offre una visione introspettiva, focalizzandosi sull’importanza dell’autostima e dell’equilibrio interiore.

Per affrontare le sfide emotive e professionali che il Festival comporta, Clara ha scelto di circondarsi di persone care. Ha dichiarato: “A Sanremo quest’anno c’è mio fratello, ci sono le amiche. Le persone attorno a te ti danno una carica importante”. Questo supporto le fornisce l’energia necessaria per affrontare il palco dell’Ariston con determinazione e serenità.

Riguardo alla sua vita privata, Clara ha condiviso un aneddoto sulla sua relazione sentimentale: “Ci siamo conosciuti a una festa, ma ora siamo diventati due nonni”, lasciando intendere una relazione stabile e matura, pur senza entrare nei dettagli. Guardando al futuro, l’artista immagina una vita lontana dai riflettori: “Chissà dove sarò tra vent’anni… Mi immagino con una famiglia, magari in una fattoria immersa nella natura”. Queste riflessioni mostrano il desiderio di Clara di trovare un equilibrio tra carriera e vita personale, sognando una futura tranquillità lontana dal palcoscenico.