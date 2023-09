Saman Abbas, nuovi agghiaccianti particolari sul suo omicidio: come l’hanno ammazzata

Emergono nuovi agghiaccianti particolari sulla morte di Saman Abbas, la ragazza 18enne originaria del Pakistan, uccisa e sepolta in un campo a Novellara, nella notte tra il 31 maggio e il primo giugno del 2021. La giovane sarebbe morta con la faccia schiacciata a terra: lo zio le ha spezzato il collo mentre altri familiari la tenevano. Intanto, durante l’omicidio, il padre e la madre avrebbero assistito a questo orrore il primo fumando e la seconda guardando la figlia morire.

Leggi anche: Saman, il Pakistan ha deciso: oggi l’udienza

Saman Abbas, nuovi particolari sull’omicidio: cosa faceva il padre

I nuovi particolari che stanno emergendo sull’omicidio di Saman Abbas sarebbero il frutto del racconto fatto in carcere a Reggio Emilia da Danish Hasnain, zio della ragazza, ad altri due detenuti di origine marocchina che poi hanno deciso di testimoniare davanti al procuratore capo Calogero Gaetano Paci. Ora anche questo fascicolo è agli atti del processo in cui sono imputati per omicidio il padre e altri parenti di Saman.

A fare scalpore è anche il fatto che, secondo i due detenuti che hanno raccontato ai magistrati le confidenze ricevute dallo zio di Saman Abbas, la decisione di commettere l’omicidio non era maturata a causa del rapporto sentimentale che la ragazza aveva stretto con un suo coetaneo. Ma per una questione di soldi. E cioè i 15mila euro che il cugino avrebbe offerto al padre di Saman per sposarla in un matrimonio combinato.