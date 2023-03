Saman, parla il carabiniere: “Non aveva paura”. Saman Abbas non aveva paura di andare a casa. Lo afferma il maresciallo dei carabinieri, Pasqualino Lufrano. Il carabiniere ha testimoniato alla terza udienza per il processo di Reggio Emilia sul femminicidio di Saman Abbas. La ragazza è morta a 18 anni, nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Il corpo è stato ritrovato soltanto il 19 novembre 2022, a Novellara (Reggio Emilia), dove vivevano i genitori.

Al Tribunale di Reggio Emilia è in corso la terza udienza per il femminicidio di Saman Abbas. A testimoniare è oggi l’allora comandante della stazione dei Carabinieri di Novellara, Pasqualino Lufrano. “Domandai per tre volte a Saman se fosse tranquilla a tornare a casa. Vista l’ostilità del padre, poteva essere forse un rientro troppo veloce. Ma lei rispose sempre sì. L’ultima volta fu uscendo dalla caserma. ‘Sono tranquilla, perché i miei genitori non hanno in programma di andare in Pakistan, dove c’è l’uomo che vogliono obbligarmi a sposare'”.

Lufrano aveva incontrato almeno tre volte la ragazza nell’anno e mezzo che ha preceduto la sua morte. Se ne era occupato da quando Saman era scappata per alcuni giorni in Belgio, nell’estate 2020. Quando la ritrovò, lei gli raccontò di aver conosciuto un ragazzo e gli parlò anche del matrimonio combinato. Davanti al suo rifiuto, la famiglia le diventò ostile, primi fra tutti il padre Shabbar, arrestato nei mesi scorsi in Pakistan, e la madre Nazia, unica latitante tra i sospettati. I primi a essere arrestati sono lo zio e i cugini.