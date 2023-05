Sampdoria cambia proprietà: Ferrero cede il club a Radrizzani e Manfredi

La Sampdoria ha annunciato un cambio di proprietà. L’ex presidente Massimo Ferrero ha confermato di aver ceduto la sua quota del club a Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. “Posso confermare: la Samp è di Radrizzani e Manfredi. Non è stata una trattativa: ci hanno portato a ragionare col cuore, perché non prendo soldi, non prenderò niente,” ha dichiarato Ferrero a Telenord.



Ferrero, imprenditore romano, aveva acquisito la Sampdoria nel 2014, anno in cui la squadra è stata retrocessa in serie B. L’ha difesa dalle accuse di aver causato la discesa del club, sostenendo di aver operato nel migliore interesse della società: “Basta cercare un capro espiatorio, io sono 18 mesi che non ‘tocco palla’ con la Samp e gli errori non sono stati fatti da me. Io ho fatto il bene della società, ho deciso col cuore e per la gente,” ha detto.



In un commovente addio, Ferrero ha concluso: “Dico solo che un giorno mi rimpiangerete. In bocca al lupo ad Andrea Radrizzani che è un uomo di calcio”.



L’U.C. Sampdoria S.p.A. ha rilasciato una nota in cui annuncia un piano di ristrutturazione per il club. L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la delega al Consiglio di Amministrazione per l’emissione di un prestito obbligazionario e per un aumento di capitale fino a 40 milioni, necessario per portare avanti la ristrutturazione.



“Si ringraziano tutti i soggetti che hanno reso possibile l’operazione odierna”, ha concluso la nota del club. Radrizzani e Manfredi sono quindi i nuovi proprietari e il futuro della Sampdoria sarà nelle loro mani. La speranza è che la nuova leadership possa portare il club di nuovo in Serie A e riportarlo al suo antico splendore.