Sanremo 2023, Rosa Chemical lo ha fatto davvero. E poi urla: “Viva il sesso”

In una mano il microfono, nell’altra un sex toy. Il particolare piccante non è sfuggito ai social: Rosa Chemical ha sorpreso tutti con una performance provocatoria, in coppia con Rose Villain sulle note di “America”. Lasciando il palco Rosa Chemical ha urlato: “Viva il sesso”.

Dopo aver dimostrato di essere il principe delle provocazioni, Rosa Chemical è riuscito a spingersi ancora oltre durante la puntata dedicata ai duetti. Durante l’esibizione con Rose Villian ha mostrato un plug anale, sorprendendo il pubblico con la sua irriverenza. E non si tratta del Fantasanremo, semplicemente ha voluto celebrare il testo di America di Gianna Nannini, nel quale si parla di autoerotismo. Non sorprende, dunque, che anche l’autrice del brano si sia complimentata con Rosa Chemical al motto di “W il sesso”. A questo punto non ci resta che aspettare questa sera. Cosa farà