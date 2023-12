L’attesa è finita: come aveva anticipato su Instagram, al Tg1 delle 13.30 Amadeus ha letto i 27 nomi dei Big che parteciperanno e si sfideranno al Festival di Sanremo 2024. E già sul numero dei partecipanti, c’è stata una prima sorpresa: il direttore artistico ha portato da 23 a 27 il numero degli artisti invitati. Di conseguenza, considerando che ai big si aggiungeranno i tre artisti vincitori di Sanremo Giovani edizione 2023, viene variato anche il numero complessivo di artisti in gara, che passa così da 26 a 30.

Sanremo 2024: ecco i nomi dei big in gara

Dopo la pioggia di indiscrezioni delle scorse settimana, ecco finalmente l’ufficialità dei big che saliranno sul palcoscenico di Sanremo. Ecco di chi si tratta: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo.

Sanremo 2024, modificato il regolamento

Come anticipato dalle indiscrezioni che si rincorrevano da giorni, sono 27 – e non più 23 – i nomi dei big in gara al Festival di Sanremo 2024. Il conduttore e direttore artistico della kermesse ha deciso di modificare a sorpresa, il regolamento del Festival, portando a 30 in tutto il numero dei big che dal 6 al 10 febbraio gareggeranno sul palco del Teatro Ariston. Gli ultimi 3 saranno scelti nella finale di Sanremo Giovani il prossimo 19 dicembre in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò della Città dei Fiori.

Nella modifica al regolamento, pubblicato sul sito ufficiale del Festival di Sanremo, si legge: “Il numero degli Artisti invitati dal direttore artistico viene variato da 23 a 27. Conseguentemente viene variato anche il numero complessivo di Artisti in gara, che – comprensivo dei 3 artisti vincitori di Sanremo Giovani passa da 26 a 30”.

Non era mai successo che il numero massimo dei finalisti arrivasse a 30 (senza eliminazioni tutti i partecipanti arriveranno fino alla serata finale, quella di sabato 10 febbraio): il record era stato di 28 finalisti.