Sanremo, arriva la multa per pubblicità occulta

L’Autorità Garante delle Telecomunicazioni ha deciso di multare la Rai per la pubblicità occulta durante Sanremo 2023. Il Messaggero ha anticipato la notizia, svelando che la multa sarà salata. La decisione dei commissari è stata presa in seguito alle istruttorie avviate dagli uffici interni e coordinata da Giacomo Lasorella. Secondo il Testo Unico dei Servizi Audiovisivi, la multa va dai 10 mila ai 253 mila euro, ma si prevede che in questo caso sarà più vicina alla cifra massima.



La contestazione più importante riguarda la pubblicità occulta a Instagram (e allo stesso Amadeus), fatta durante le dirette di Chiara Ferragni e Amadeus. Il profilo del conduttore aperto in diretta ha raggiunto quasi 2 milioni di follower ed è stato messo sotto la lente dell’Agcom. Secondo l’autorità, si tratta di un indebito spazio pubblicitario, visto che non c’è alcun contratto di sponsorizzazione a supporto. La Rai rischia quindi anche la contestazione di danno erariale.



C’è poi il caso delle riprese di una nave di Costa Crociere, andate in onda senza la scritta “contratto promozionale”. Anche questo è stato considerato un caso di pubblicità occulta. La Rai avrà trenta giorni di tempo per le controdeduzioni.