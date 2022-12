Sanremo, esiste già un caso Anna Oxa

L’inviata speciale a Sanremo del programma di Rai 1, “La vita indiretta”, cerca di dissimulare, ma quello che è accaduto l’ha spiazzata parecchio.

Anna Oxa nel 2019

Giovanna Civitillo, non è solo l’inviata del programma, ma è anche showgirl e moglie di Amadeus. Perciò è molto strano che l’incontro con Anna Oxa, grande ritorno al festival e anche in Rai, non si sia concluso almeno con una parola di circostanza.

Civitillo, infatti, ha provato a salutare e fare qualche domanda all’iconica cantante, arrivata a Sanremo per le foto di lancio del festival e della sua canzone.

“Anna ciao, ti posso fare una domandina veloce?”, ha chiesto Civitillo, ma Oxa l’ha completamente ignorata.

L’inviata ha così glissato: “No, non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci riproveremo un’altra volta allora”.

In studio, il conduttore Alberto Matano che ha reagito dicendo: “Mitica la nostra Giovanna Civitillo. Secondo me la domandina sarà fatta un’altra volta. Ma secondo voi la prossima volta risponderà?”.

La domanda di Matano è rivolta all’ospite, Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle: “Se risponderà la prossima volta? Mai! Le divinità non sono tenute a rispondere ai mortali. No ragazzi questo non esiste. E lei viene da un Olimpo che non tutti conosciamo. Com’è andata quando lei era a Ballando con le Stelle? Oddio è successo di tutto, di tutto e anche di più. Cosa le chiederei io? Alberto non si fanno domande! Che poi mi tira una scarpa. Lei vuole vivere nel mistero”.

Anna Oxa al suo esordio a Sanremo nel 1978

Ma forse c’è dell’altro, come una dichiarazione dal suo management ha fatto diffondere pochi minuti dopo: “Anna Oxa non doveva rilasciare interviste. È stata a Sanremo per cose già stabilite: presentare il titolo del brano e fare una foto. Tutto questo a titolo gratuito perché lo sanno tutti che a differenza di altri artisti, non sono in causa con la Rai”.

Oxarte poi prosegue: “da sempre è attaccata da una parte di stampa diffamatrice che strumentalizza qualsiasi cosa. Non rimaneteci male per le offese e diffamazioni nei confronti di Anna Oxa, vi ricordiamo che per fare querela si ha tempo 90 giorni”.

Infine: “Non bisogna mai chiedere a una persona di avere consenso a tutti i costi facendo qualsiasi cosa, inchinandosi alla delinquenza e alla malattia della cattiveria. Bisogna avere la pretesa di voler vivere in una società sana”.

Il messaggio è scomparso dopo circa venti minuti, ma è stato ripreso da varie testate come Open. Il contesto è che Anna Oxa mancava dalla Rai da ben nove anni, da quando nel 2013 cadde in diretta durante il programma “Ballando con le stelle”, facendo causa alla rete, che si difese parlando di simulazione.

Il contenzioso è ancora in atto, tanto che ha sorpreso vedere l’artista nella lista dei big della prossima edizione di Sanremo e, allo stesso tempo, sembra una forma di risarcimento, tanto che per la sua presenza in trasmissione si è dovuto esprimere un giudice, confermando la possibilità per l’artista di partecipare alla gara canora nonostante i conflitti con la rete non ancora appianati.