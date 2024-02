“Ma come vi viene in mente?”. Fiorella Mannoia risolve il “caso” diventato virale sui social, che fa riferimento al testo della canzone “Mariposa” portato a Sanremo 2024.

La bestemmia attribuita a Fiorella Mannoia nel testo di “Mariposa”

La cantante è infatti sbarcata al Festival con “Mariposa”, brano che nel ritornello contiene la strofa “Mi chiamano con tutti i nomi/ Tutti quelli che mi hanno dato/ E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto”. Proprio il passaggio “Orgogliosa e canto” è stato oggetto di un cortocircuito sui social. Decine gli utenti sostenevano che quel passaggio nascondesse in realtà una bestemmia. Numerosi i video circolati in rete che avrebbero dovuto supportare la tesi in questione, dimostrando la presunta ambiguità del testo portato dall’artista sul palco dell’Ariston.

No raga questo video è come quello dove Ken dice “Barbie” o “Fuck” in base a quello che pensi, solo che qua c’è Fiorella Mannoia che bestemmia 💀💀 pic.twitter.com/YTBcp7rS68 — Camilla桜 (@nonlosoioboh) February 7, 2024

bestemmia fiorella mannoia e orgogliosa e canto confronto prima terza serata pic.twitter.com/o2j7vAzVFb — TotalmenteTrash Archive📁 (@TotallyArchive) February 8, 2024

Fiorella Mannoia: “Ma come vi viene in mente?”

A fare chiarezza sul passaggio incriminato, è stata proprio Mannoia che, intervenuta in diretta radio su Rtl 102.5, si è detta sconcertata dal “caso” generatosi a partire dal testo della canzone portata in gara al Festival. “Sui social sta girando questa cosa. C’è un pezzo della tua canzone che dice ‘orgogliosa e canto’”, è stato l’aggancio che ha fornito alla cantante l’occasione per chiarire l’equivoco: “Ma pure voi! So che sta girando, l’ho vista. Quello che mi stupisce è che la riprendano i giornali. Pensa la gente. Ma come puoi immaginare che io possa bestemmiare sul palco di Sanremo?”. Risate in studio: “Siccome il pezzo non lo hai preparato ieri, nessuno ha alzato la mano per dire ‘Ma non è che sembra…’. No?”. “Ma neanche ci è venuto in mente”, ha risposto l’artista chiudendo, si spera definitivamente, la questione.