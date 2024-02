A Sanremo 2023, il siparietto che vide sul palco Chiara Ferragni “insegnare” ad Amadeus come si usa Instagram, aprendogli un profilo personale fu effettivamente pubblicità occulta. La decisione arriva dal Tar del Lazio, che conferma la sanzione dell’Agcom alla Rai. Il comunicato del Codacons.

La quarta sezione del tribunale amministrativo, riferisce il Codacons: “non solo ha confermato oggi la sanzione da 175 mila euro inflitta dall’Agcom alla Rai per la pubblicità occulta in favore di Instagram, ma ha anche deciso di inviare gli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni del caso”.



L’associazione dei consumatori aveva presentato un esposto, comunica: “i giudici hanno accolto in pieno le nostre richieste, perché il Tar ha sottolineato in particolare il ruolo svolto nella vicenda da Chiara Ferragni, influencer che identifica la propria popolarità proprio con il social network Instagram”.