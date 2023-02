Sanremo, la lite furiosa dietro le quinte

Verso le 22 inizia a circolare la notizia su Instagram e Twitter: due big in gara a Sanremo sembrerebbe abbiano avuto uno scontro dietro le quinte. Scontro che non si è fermato solo ad uno scambio acceso di parole, ma sarebbe addirittura proseguito con il lancio di bicchieri tra le due. Dopo pochi minuti dal lancio dell’indiscrezione arrivano altri dettagli: le cantanti in questione sembrerebbe siano Madame e Anna Oxa. Entrambe non nuove alle polemiche, si sono fatte subito notare al Festival. Madame ha rischiato l’esclusione dalla gara quando si è scoperto che aveva ottenuto false certificazioni per il green pass. Anna Oxa invece ha mostrato fin dall’inizio insofferenza verso il pubblico che criticava la sua canzone, non facendone misteri sui social. Pare ci sia stata una smentita ufficiale sulla rissa da parte delle cantanti. Smentita dovuta, ma le fonti sembrerebbero essere affidabili.