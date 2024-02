Il Festival di Sanremo 2024 si è confermato ancora una volta epicentro di dibattiti e controversie, non ultima quella che ha visto protagonista la Giorgia Meloni. L’edizione di quest’anno ha suscitato particolare scalpore per l’esibizione di Rosa Chemical, il cui show ha incluso angeli digitali a forma di pene sullo sfondo, una scelta artistica che non è passata inosservata e che ha riacceso le polemiche.

Il precedente: il bacio controverso di Rosa Chemical e Fedez

Già nel 2023, Rosa Chemical insieme a Fedez avevano attirato l’attenzione della Meloni, in particolare per un bacio scambiato in diretta e per le prese di posizione di Fedez contro un esponente di Fratelli d’Italia. Quest’anno, con la Rai sotto nuova gestione, molti si aspettavano un cambio di rotta; tuttavia, la decisione di invitare nuovamente Rosa Chemical sembra aver contrariato la Premier, che ha definito “folle” quanto visto sul palco, esprimendo le proprie perplessità verso i nuovi vertici di Viale Mazzini.

Il tema della violenza sulle donne viene scartato, Meloni s’infuria

Oltre alle controversie legate alle esibizioni, Giorgia Meloni ha manifestato delusione per l’esclusione dal Festival della canzone “Quello non era amore” dell’Orchestraccia di Marco Conidi, un brano che affronta il tema della violenza sulle donne. La canzone, apprezzata dalla Meloni e ritenuta particolarmente attinente in un periodo segnato da cronache di violenza, è stata scartata dal conduttore Amadeus, nonostante fosse stata inizialmente considerata per uno spazio dedicato proprio a questa tematica.