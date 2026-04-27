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Scandalo in Serie A, ci sono altri due indagati: “Proprio loro”

Arbitri Serie A in campo durante una partita

La Procura di Roma sta ampliando l’inchiesta che coinvolge la classe arbitrale della Serie A. Oltre a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, emergono nuovi nomi sotto la lente degli inquirenti, in una vicenda che rischia di scuotere profondamente il sistema calcistico italiano.

Le indagini puntano a chiarire se alcune decisioni arbitrali siano state influenzate da condotte illecite o se si tratti di errori tecnici. La posizione di Paterna, accusato di falsa testimonianza, rappresenta solo l’inizio di un quadro giudiziario in evoluzione.

Partita di Serie A con arbitro e assistenti al lavoro

Le ultime indagini hanno portato sotto osservazione l’arbitro Luigi Nasca e l’assistente Rodolfo Di Vuolo. Questi ultimi si aggiungono agli indagati, ampliando il raggio d’azione della Procura e coinvolgendo figure chiave nel sistema arbitrale italiano.

Nasca, noto per la sua esperienza e ruolo determinante nelle decisioni VAR, viene esaminato per alcune partite specifiche, in particolare quella tra Inter e Verona dove un episodio controverso ha attirato l’attenzione degli inquirenti. In quella gara, la mancata sanzione di una gomitata da parte di Alessandro Bastoni ha influenzato il risultato finale, e la Procura vuole accertare se si sia trattato di una semplice svista o di qualcosa di più grave.

L’assistente Di Vuolo è sotto monitoraggio per il suo ruolo nelle comunicazioni tra campo e sala VAR, con sospetti che riguardano possibili comportamenti volti a ostacolare le indagini interne ed esterne.

Le autorità giudiziarie stanno analizzando le dinamiche di alcune partite della stagione in corso e della precedente, con particolare attenzione a quelle che hanno generato polemiche sportive e mediatiche. A seguito dell’accusa di falsa testimonianza a carico di Paterna, è chiaro che la Procura intende perseguire ogni forma di reticenza e garantire la trasparenza degli accertamenti.

L’inchiesta si concentra anche sull’eventuale esistenza di contatti impropri tra gli arbitri e altri soggetti, con l’obiettivo di capire se ci siano state interferenze che hanno alterato il corretto svolgimento delle gare.

Il mondo del calcio italiano si trova ora a fronteggiare una crisi di immagine senza precedenti. Le società coinvolte, come l’Inter, hanno ribadito la legittimità dei loro successi, sottolineando il merito sportivo. Tuttavia, il coinvolgimento di Nasca e Di Vuolo complica la posizione dell’intero sistema arbitrale.

Se le accuse dovessero essere confermate, potrebbero seguire conseguenze rilevanti per la Serie A, inclusa una possibile ristrutturazione dell’Associazione Italiana Arbitri e una revisione dei protocolli VAR. La Procura appare determinata a scavare a fondo per fare luce su un sistema finora ritenuto solido e trasparente.

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