Scandalo in Serie A, ci sono altri due indagati: “Proprio loro”

La Procura di Roma sta ampliando l’inchiesta che coinvolge la classe arbitrale della Serie A. Oltre a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, emergono nuovi nomi sotto la lente degli inquirenti, in una vicenda che rischia di scuotere profondamente il sistema calcistico italiano.

Le indagini puntano a chiarire se alcune decisioni arbitrali siano state influenzate da condotte illecite o se si tratti di errori tecnici. La posizione di Paterna, accusato di falsa testimonianza, rappresenta solo l’inizio di un quadro giudiziario in evoluzione.

Le ultime indagini hanno portato sotto osservazione l’arbitro Luigi Nasca e l’assistente Rodolfo Di Vuolo. Questi ultimi si aggiungono agli indagati, ampliando il raggio d’azione della Procura e coinvolgendo figure chiave nel sistema arbitrale italiano.

Nasca, noto per la sua esperienza e ruolo determinante nelle decisioni VAR, viene esaminato per alcune partite specifiche, in particolare quella tra Inter e Verona dove un episodio controverso ha attirato l’attenzione degli inquirenti. In quella gara, la mancata sanzione di una gomitata da parte di Alessandro Bastoni ha influenzato il risultato finale, e la Procura vuole accertare se si sia trattato di una semplice svista o di qualcosa di più grave.

L’assistente Di Vuolo è sotto monitoraggio per il suo ruolo nelle comunicazioni tra campo e sala VAR, con sospetti che riguardano possibili comportamenti volti a ostacolare le indagini interne ed esterne.

Le autorità giudiziarie stanno analizzando le dinamiche di alcune partite della stagione in corso e della precedente, con particolare attenzione a quelle che hanno generato polemiche sportive e mediatiche. A seguito dell’accusa di falsa testimonianza a carico di Paterna, è chiaro che la Procura intende perseguire ogni forma di reticenza e garantire la trasparenza degli accertamenti.

L’inchiesta si concentra anche sull’eventuale esistenza di contatti impropri tra gli arbitri e altri soggetti, con l’obiettivo di capire se ci siano state interferenze che hanno alterato il corretto svolgimento delle gare.

Il mondo del calcio italiano si trova ora a fronteggiare una crisi di immagine senza precedenti. Le società coinvolte, come l’Inter, hanno ribadito la legittimità dei loro successi, sottolineando il merito sportivo. Tuttavia, il coinvolgimento di Nasca e Di Vuolo complica la posizione dell’intero sistema arbitrale.

Se le accuse dovessero essere confermate, potrebbero seguire conseguenze rilevanti per la Serie A, inclusa una possibile ristrutturazione dell’Associazione Italiana Arbitri e una revisione dei protocolli VAR. La Procura appare determinata a scavare a fondo per fare luce su un sistema finora ritenuto solido e trasparente.