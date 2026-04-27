Scandalo in Serie A, la notizia sull’Inter è arrivata. Adesso è ufficiale

La Procura di Milano ha avviato un’indagine per accertare presunti episodi di frode sportiva nel panorama del calcio italiano, concentrandosi in particolare sul comparto arbitrale. Nel contesto di questa inchiesta, è stato chiarito che la società Inter e i suoi dirigenti non risultano tra gli indagati, escludendo così un coinvolgimento diretto nella vicenda che sta scuotendo il sistema calcistico nazionale.

Posizione dell’Inter nell’inchiesta

Fonti qualificate della Procura hanno confermato che l’Inter non figura nel registro degli indagati. La società nerazzurra è stata quindi esclusa da ogni sospetto legato alla manipolazione delle partite oggetto di accertamento. L’attenzione degli inquirenti si sta concentrando su soggetti esterni alla struttura societaria, isolando così responsabilità individuali e specifiche senza coinvolgere l’assetto dirigenziale del club campione d’Italia.

Il ruolo del comparto arbitrale

Le persone iscritte nel fascicolo d’indagine appartengono esclusivamente alla sfera arbitrale. L’inchiesta mira a verificare eventuali condotte illecite o accordi fraudolenti da parte di alcuni direttori di gara e collaboratori, che avrebbero compromesso l’imparzialità richiesta dal regolamento sportivo. Il pubblico ministero Maurizio Ascione sta indagando sui rapporti e le motivazioni che avrebbero potuto portare a una distorsione del corretto svolgimento delle partite, escludendo per ora contatti con le alte cariche societarie.

Partite sotto esame e periodo temporale

Le indagini si concentrano su quattro o cinque partite specifiche, tutte riferite alla stagione sportiva passata e non a quella in corso. Questo dettaglio consente un’analisi più distaccata rispetto alle classifiche attuali, pur mantenendo un forte impatto sull’immagine del calcio italiano. Gli inquirenti stanno verificando ogni decisione arbitrale contestata e le comunicazioni intercorrenti tra i soggetti coinvolti alla ricerca di prove di alterazioni volontarie dei risultati.

Implicazioni per il sistema calcistico

Nonostante l’esclusione dell’Inter, l’inchiesta rappresenta una seria sfida per la credibilità dell’intero sistema arbitrale e calcistico nazionale. La Procura di Milano prosegue nella raccolta di testimonianze e prove, mentre si attende di comprendere se il raggio investigativo si estenderà ad altri soggetti. Parallelamente, la giustizia sportiva potrebbe intervenire con sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati coinvolti, integrando il lavoro della magistratura ordinaria.