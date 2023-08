Schianto aereo in autostrada: dieci vittime

In uno sconvolgente incidente, un piccolo aereo si è schiantato nello stato centrale di Selangor, in Malesia, causando la morte di dieci persone. Secondo le informazioni fornite dai media locali, a bordo dell’aeromobile vi erano sei passeggeri e due membri dell’equipaggio. L’impatto ha avuto tragiche conseguenze non solo per gli occupanti, ma anche a terra: due persone sono decedute a causa dei detriti dell’incidente.



Testimoni oculari hanno condiviso video dell’incidente sui social media, mostrando pennacchi di fumo nero e fiamme che si alzavano dal luogo del disastro. L’area circostante, un prato erboso a fianco di un’autostrada a Shah Alam, è diventata immediatamente teatro di un’immensa tragedia. In particolare, alcuni dei detriti dell’aereo in fiamme hanno colpito una motocicletta in movimento sulla vicina strada, coprendola di una fitta fuliggine.



Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente, lavorando incessantemente per portare soccorso e per iniziare le indagini preliminari. Sebbene i dettagli dell’accaduto siano ancora in fase di accertamento, le prime informazioni suggeriscono che l’aereo sia esploso all’impatto.



Le autorità dell’aviazione civile hanno confermato la presenza di otto persone a bordo dell’aeromobile e si stanno coordinando con le altre agenzie per fare luce sulle cause dell’incidente.



Questo tragico evento ha scosso l’intera nazione e le comunità vicine. Con l’avanzare delle indagini, si spera che emergano ulteriori dettagli sull’accaduto, permettendo alle famiglie delle vittime di trovare risposte e consolazione.