Schianto aereo, notizia terribile: “A bordo anche loro, famosissimi”

Tra le 64 persone a bordo del velivolo passeggeri precipitato negli Stati Uniti, nei pressi dell’aeroporto di Washington, figuravano anche i rinomati pattinatori russi Evgenia Shishkova e Vadim Naumov. Stando alle prime informazioni disponibili, tra le vittime potrebbero esserci altri rappresentanti della scuola russa di pattinaggio artistico, di ritorno da un campionato tenutosi a Wichita, in Kansas. L’agente sportivo Ari Zakarian, in un’intervista rilasciata a Match Tv e all’agenzia Ria Novosti, ha dichiarato: “Non voglio fare nomi, ma c’erano persone a noi vicine su quell’aereo. Alcuni erano cari amici”. Tuttavia, le autorità non hanno ancora diffuso un elenco ufficiale dei nomi delle vittime.

Shishkova, 52 anni, e Naumov, 55, avevano raggiunto il vertice nel mondo del pattinaggio di figura, competendo prima per l’Unione Sovietica e successivamente per la Russia tra gli anni ’80 e ’90. Nel loro palmarès spiccano:

Medaglia d’oro ai Campionati Mondiali del 1994

Argento ai Mondiali del 1995

Bronzo ai Mondiali del 1993

Un argento e quattro bronzi agli Europei

A ostacolare il loro dominio fu la leggendaria coppia Ekaterina “Katia” Gordeeva e Sergej Grinkov, che in quegli anni dettava legge nella disciplina.

Dopo un tentativo non riuscito di qualificarsi per le Olimpiadi del 1998, Shishkova e Naumov decisero di ritirarsi dalle competizioni agonistiche e trasferirsi negli Stati Uniti, stabilendosi inizialmente a Simsbury, in Connecticut, e dal 2017 a Boston. Negli USA hanno intrapreso la carriera di allenatori, contribuendo alla formazione di nuovi talenti del pattinaggio.

Un’eredità che continua

Il loro figlio, Maksim Naumov, nato nell’agosto 2001, ha seguito le orme dei genitori, piazzandosi quinto ai Mondiali Junior del 2020. La tragedia rappresenta una perdita immensa per il mondo del pattinaggio artistico, privato di due figure di riferimento. La conferma ufficiale della loro presenza tra le vittime è attesa a breve, mentre l’intera comunità sportiva è in lutto per questa dolorosa scomparsa.