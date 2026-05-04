Una notte spezzata da un violento schianto e da un incendio che non ha lasciato scampo. A Massa, in provincia di Massa Carrara, le prime ore di lunedì si sono trasformate in tragedia quando un ragazzo di appena 19 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto poco dopo l’una in via degli Unni. Una vicenda che ha sconvolto la comunità locale e che riporta ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale nelle ore notturne.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava a bordo di un’auto che, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo finendo la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto sarebbe stato violentissimo. Subito dopo lo schianto, il veicolo ha preso fuoco, trasformandosi in pochi istanti in una trappola mortale.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati il personale dell’automedica, un’ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara e i vigili del fuoco. I soccorritori si sono trovati davanti a una scena devastante: le fiamme avevano già avvolto l’abitacolo e per il giovane non c’era ormai più alcuna possibilità di salvezza. Il corpo del ragazzo è stato trovato all’interno della vettura, completamente carbonizzato, rendendo inizialmente difficile perfino il riconoscimento.

I vigili del fuoco hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi necessari a ricostruire con precisione quanto accaduto. Dai primi accertamenti, non risultano altri mezzi coinvolti, elemento che farebbe pensare a una perdita di controllo autonoma del veicolo, anche se restano ancora molti aspetti da chiarire.

Solo nelle ore successive è stata confermata l’identità della vittima: si tratta di un giovane di 19 anni, morto in circostanze tanto improvvise quanto drammatiche. Gli investigatori stanno ora cercando di comprendere cosa abbia provocato l’uscita di strada e il successivo impatto fatale, valutando ogni possibile elemento utile a spiegare la dinamica.

La tragedia di via degli Unni lascia dietro di sé dolore, sgomento e interrogativi. Una vita appena iniziata si è interrotta nel cuore della notte, in un incidente che ha assunto fin da subito i contorni di un dramma devastante. Nelle prossime ore gli accertamenti potranno fornire risposte più precise, ma resta il peso di una perdita che colpisce profondamente una famiglia e un intero territorio.