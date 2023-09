Schianto frontale, tragedia senza fine

Grave incidente sulla via Flaminia, nella zona nord della Capitale, ha spezzato la vita di due uomini domenica mattina. L’impatto si è verificato alle prime ore dell’alba, precisamente intorno alle 5:30, all’altezza del chilometro 17 della strada statale 3, fra il cimitero di Prima Porta e Malborghetto, situato nel XV municipio.



La dinamica dell’incidente è al momento ancora in fase di ricostruzione: due vetture si sono scontrate frontalmente, con conseguenze tragiche per i conducenti. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, i due uomini, un 41enne e un 58enne, entrambi di nazionalità italiana, hanno perso la vita sul luogo dell’incidente, senza nemmeno il tempo di essere trasportati in ospedale.



Sul luogo dell’accaduto sono prontamente intervenuti il 118, il personale Anas e gli agenti del gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale. A causa dell’intervento dei soccorsi, il tratto della Flaminia dove è avvenuto l’incidente, precisamente in corrispondenza di via Cornalbia e al bivio con Sacrofano, è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, causando deviazioni del traffico fra la via Tiberina e via Sacrofano.



Le indagini sono attualmente in corso: dopo aver effettuato i primi rilievi scientifici, i caschi bianchi stanno lavorando alacremente per far luce sull’esatta dinamica dell’incidente stradale e comprendere le cause che hanno portato a questa tragedia.



La comunità locale è in lutto e la strada, conosciuta per la sua intensa circolazione, verrà monitorata attentamente nelle prossime ore. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e di seguire le indicazioni sul posto per le deviazioni.